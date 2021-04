Utsetter estimatet på Melkøya-gjenåpning

Equinor skriver i en oppdatering mandag at selskapet reviderer oppstarten for LNG-anlegget på Melkøya etter brannen høsten 2020.

Ifølge Equinor er oppstarten ventet 31. mars 2022, mot tidligere 1. oktober 2021. Utsettelsen skal skyldes et stort arbeidsomfang og utfordringer knyttet til corona.

«Vi har jobbet systematisk med å få oversikt over skader og arbeidsomfang for å bringe anleggets tekniske tilstand tilbake i henhold til krav. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til arbeidsomfanget, men ut fra dagens kunnskap er vårt beste estimat for oppstart 31. mars 2022. Sikkerhet har første prioritet og vi vil ikke starte opp anlegget før det kan gjøres på en trygg måte», sier direktør for landanleggene Grete B. Haaland i Equinor i meldingen.

Aktiviteten som ser ut til å ta lengst tid er utskiftning av elektriske kabler knyttet til kraftstasjonen hvor brannen oppstod, opplyses det.

Andre utstyrskomponenter er under anskaffelse med levering sommer/høsten 2021. Flere større utstyrskomponenter, blant annet flere kompressorer, må også tas ut av anlegget og sendes leverandøren for reparasjon.

Equinors interne granskning av brannen pågår fortsatt.