Vurderer å selge 1 prosent av oljegigant

Saudi Aramco er et av verdens største olje- og gasselskaper, og har verdens største daglige oljeproduksjon i verden. Saudi-Arabia er den desidert største eieren i selskapet med en eierandel på 98,5 prosent, men det ser ut til å kunne endres i nærmeste fremtid.

I et TV-intervju med en lokal TV-stasjon røpet kronprins Mohammed Bin Salman at Saudi-Arabia skal være i samtaler om å selge 1 prosent av Saudi Aramco til et utenlandsk selskap.

Et eventuelt nedslag i eksisterende aksjer i oljeselskapet, og en annonsering av salget vil ha en horisont på rundt to år, opplyste kronprinsen i intervjuet, melder TDN Direkt.

– Jeg kan ikke gi noen lovnader om ferdigstilte avtaler, men det finnes diskusjoner som skjer akkurat nå, vedrørende salg av 1 prosent til et ledende energiselskap. Denne avtalen kan være veldig viktig i å styrke Aramcos salg i landet hvor selskapet holder til, sa kronprinsen i intervjuet, skriver Bloomberg.

Oljeprisen er svakt opp onsdag morgen og brent-oljen står i 66,68 dollar fatet, opp 0,18 prosent.