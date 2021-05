– Minste motstands vei for oljeprisen er oppover

OPEC+ vedtok tirsdag – på et møte som egentlig skulle ha blitt avholdt onsdag – å videreføre sin produksjonsplan som besluttet på forrige møte 1. april.

Dette betyr at OPEC+ vil avvikle produksjonskuttene gradvis, med 0,35 millioner fat pr. dag i både mai og juni, samt 0,44 millioner fat pr. dag i juli. Samtidig vil Saudi-Arabia avvikle sitt ensidige kutt på 1,0 millioner fat pr. dag, fordelt med 0,25 millioner i mai, 0,35 millioner i juni og 0,40 millioner fat pr. dag i juli.

– OPEC+ må trappe opp

«Dette tar produksjonskuttene i OPEC+ ned i 5,8 millioner fat pr. dag for andre halvår 2021», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en oppdatering onsdag.

Han tror oljemarkedet vil være i stand til å absorbere den planlagte produksjonsøkningen, og at det fortsatt vil være underforsynt.

«For andre halvår 2021 estimerer vi et akselererende tilbudsunderskudd hvis OPEC+ holder seg til sin nåværende plan, med risiko for et i overkant stramt oljemarked. OPEC+ må derfor trappe opp og føre mer produksjon tilbake til markedet i andre halvår», skriver Martinsen videre.

Det neste OPEC+-møtet skal etter planen finne sted 1. juni.

Trosser lagerbygging

Frontkontrakten for Brent-olje fortsetter tirsdagens oppadgående trend og stiger onsdag nye 0,5 prosent til 66,78 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 63,37 dollar fatet.

Oppgangen kommer til tross for at tall fra American Petroleum Institute (API) viste en langt høyere lagerbygging enn ventet i forrige uke. Råoljelagrene steg til 4,5 millioner fat.

«Det faktum at markedet ignorerer dette fullt og helt, antyder at oljeprisene har sett bunnen på mellomlang sikt for denne gang. Får vi en reprise når USAs energimyndigheter legger frem sine lagertall onsdag, vil det nesten helt sikkert være en bekreftelse på dette», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i sin oppdatering onsdag.

Han viser til at både Brent og WTI fortsetter å vake innenfor intervaller på henholdsvis 64-68 dollar og 60-64 dollar fatet.

«Foreløpig motstandsnivå ligger på 66,30 og 63,30 dollar, og med mindre Federal Reserve overrasker (med onsdagens rentedom, red. anm.) og utløser en massiv dollarstyrkelse, ser det ut som at oppover er minste motstands vei for oljeprisen», fortsetter senioranalytikeren.