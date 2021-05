Oljekjempen øker utbyttet igjen

Royal Dutch Shell melder om et resultat etter skatt på 5.660 millioner dollar i første kvartal, mot et lite minusresultat i samme periode i fjor.

Justert for engangseffekter gikk resultatet fra 2.860 til 3.234 millioner dollar.

Refinitiv-konsensus pekte ifølge CNBC mot et justert resultat på 3.100 millioner dollar.

Inntektene falt fra 60.029 til 55.665 millioner dollar.

Øker utbyttet igjen

Shell deler ut et utbytte på 0,1735 dollar pr. aksje, opp 4 prosent fra 0,16 dollar pr. aksje i samme periode i fjor. Økningen av utbyttet er den andre på seks måneder, og er et forsøk på å forsikre investorene om at oljekjempen har gjenfunnet fotfestet. I april i fjor kuttet Shell utbyttet for første gang siden andre verdenskrig.

Produksjonen i kvartalet kom inn på 2,462 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, noe som var ned fra 2,71 millioner fat i kvartalet før.

I andre kvartal ser Shell for seg en produksjon på 2,15-2,35 millioner far oljeekvivalenter pr. dag, noe som gjenspeiler lavere sesongmessig gassetterspørsel og salg av eiendeler.

