Oljeselskap blar opp 100 dollar for oljefelt

Zenith Energys datterselskap Compagnie Du Desert har inngått en avtale med Candax Energy om å kjøpe alle aksjene i Candax´ heleide datterselskap i Barbados, Ecumed Petroleum Tunisia, som eier 100 prosent av lisensene El Bibane og Robbana i Tunisia, fremgår det av en børsmelding.

Oppgjøret beløper seg til 100 dollar. I tillegg vil Zenith-selskapet overta gjeld på rundt 200.000 dollar ved sluttføring av avtalen.

El Bibane-feltet ble utviklet i 1998 og under den første driften ble det nådd en topproduksjon på 4.500 pr. dag. Robbana-feltet ble oppdaget i 1988 og oppnådde en topproduksjon på 500 fat pr. dag i 1994.

Målet med anskaffelsen av de to feltene på kort sikt er det uutviklede potensialet og muligheten for å oppnå en stabilisert kumulativ produksjon på over 500 fat olje pr. dag, samt en vesentlig produksjon av naturgass og kondensat, ifølge Zenith.