Styret i Petrolia Noco har besluttet å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 11,7 millioner nye aksjer til kurs 3,5 kroner pr. aksje, skriver selskapet ifølge TDN Direkt.

Det tilsvarer aksjer for 41,3 millioner kroner.

Emisjonen er rettet mot de 100 største aksjonærene i selskapet, og vil gjøres uten investeringsbank for å minimere kostnader, heter det i meldingen. Bakgrunnen for emisjonen opplyses å være for å styrke selskapets finansielle posisjon i forbindelse med økt aktivitet.