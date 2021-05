Oljeprisen stiger mandag etter det ble rapportert om importrekord i Kina. Økende smittetall i India legger imidlertid en demper på optimismen.

Brent-oljen omsettes for 67,50 dollar fatet, opp 1,1 prosent. WTI-oljen handles til 64,41 dollar pr. fat, opp 1,3 prosent.

Ikke overraskende preger vaksinasjonstall og smittetall oljeprisutviklingen også denne uken. Reuters sin oversikt viser at nærmest en tredjedel av amerikanske husstander har blitt vaksinert.

Det rapporteres også om positiv utvikling i Kina. Landets råoljeimport slo sesongrekord for februar og mars, ifølge en rapport fra Bofa Global Research. Utviklingen i USA og Kina, verdens to største oljeimportører, ventes å drive en bedring i oljemarkedene i tiden som kommer.

Det er imidlertid stadig stor bekymring for situasjonen i India, der en alvorlig andrebølge med smitte skyller over landet. Mandag ble det rapportert om mer enn 300.000 nye smittetilfeller for tolvte dag på rad.

«Rystelser i India setter foreløpig en stopper for at oljeprisene kan stige videre», hevdet Louise Dickson, analytiker i Rystad Energy, ifølge Reuters.