Meglerhus beskriver Røkke-aksje som et godt veddemål

Onsdag i forrige uke presenterte Aker BP sine kvartalstall, noe som resulterte i en kursoppgang på 2,6 prosent før aksjen sluttet på 238,50 kroner.

Norne Securities beskriver kvartalsrapporten som en «ikke begivenhet» ettersom nøkkeltallene var forhåndsannonsert, samtidig som guidingen ble gjentatt.

Nå går meglerhuset ut med en ny kjøpsanbefaling på aksjen samtidig som kursmålet heves fra 260 til 270 kroner.

Et godt veddemål

«Vi beholder vår kjøpsanbefaling og ser på Aker BP som et godt veddemål på en oppside i oljeprisen i andre halvår 2021», skriver analytikeren i en oppdatering. Norne Securities ser også et sterkt utbyttepotensial de neste årene.

Meglerhuset anslår at oljeprisen vil ligge på 70 dollar fatet i andre halvdel av 2021 og mener massevaksineringen som pågår vil føre til en bedring i etterspørselen.

Rekordhøy kontantstrøm

Høyere oljepris og lavere skatteinnbetalinger bidro til rekordhøy kontantstrøm for Kjell Inge Røkkes Aker BP i første kvartal 2021. Fasiten viste en kontantstrøm på hele 900 millioner dollar, et betydelig hopp fra både foregående kvartal og samme kvartal i fjor.

– Jeg kan ikke huske at vi har hatt bedre kontantstrøm i et enkeltstående kvartal noensinne, uttalte adm. direktør Karl Johnny Hersvik under et pressetreff i forrige uke.

Tirsdag omsettes aksjen for 239,90 kroner, opp 1,5 prosent. Det er verdt å merke seg at aksjene i Aker BP handles ex. utbytte på 2,58 kroner fra og med mandag 3. mai.