De to oljeselskapene BW Energy og Panoro Energy har begge eierinteresser på oljelisensen Dussafu utenfor kysten av Gabon. BW Energy er operatør med en eierandel på 73,5 prosent, mens Panoro Energy eier 7,5 prosent.

For litt over tre uker siden satte de to selskapene i gang et etterlengtet boreprogram som skulle avdekke betydelig oppside i et eksisterende oljefunn på lisensen.

Det har vært knyttet store forventninger til brønnen, og tidligere denne uken varslet operatøren BW Energy om en snarlig oppdatering med resultater fra boringen.

– Man vet jo aldri helt sikkert hva som ligger under bakken, men det er nok rimelig sikkert at vi finner olje. Spørsmålet er mer hvor mye vi finner, sa finansdirektør Knut Sæthre til Finansavisen.

Onsdag kveld kom den knusende dommen: selskapet fant ikke det sorte gullet, men derimot kun vann.

– Det er brutalt skuffende, sier finansdirektør Sæthre.

Kursras

Aksjekursen i både BW Energy og Panoro Energy kollapset da Oslo Børs åpnet torsdag.

BW Energy-aksjen stengte onsdag på rett i underkant av 32 kroner. Da Oslo Børs åpnet torsdag morgen, falt aksjen umiddelbart til 26 kroner, tilsvarende et fall på 19 prosent.

For Panoro Energys del var sluttkursen onsdag rett i overkant av 22 kroner. Ved åpning onsdag falt aksjen 15 prosent til rett i underkant av 19 kroner.

Tilsammen falt markedsverdien på de to selskapene med rett i underkant av 1,9 milliarder kroner.

Kjøper med begge hender

Analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux var blant flere analytikere som varslet om et ellevilt kursras i BW Energy torsdag morgen.

– Det er åpenbart at aksjen vil falle. Den vil falle et sted mellom 5 og 10 kroner pr. aksje, sa Holte.

Han omtaler den tørre oljebrønnen som «et tilbakeslag». Han ser imidlertid kursfallet torsdag som en kjøpsmulighet.