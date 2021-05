Bloomberg-analytiker: Risiko for korreksjon

Brentoljen koster 69,09 dollar pr. fat, opp 0,8 prosent, mens WTI-oljen stiger 0,6 prosent til 65,68 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 69,68 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Blandede amerikanske oljelagertall fra Energy Information Administration (EIA), samt fortsatt usikkerhet knyttet til situasjonen i India legger imidlertid en demper på utviklingen, ifølge TDN Direkt.

EIA la onsdag ettermiddag frem offisielle tall for amerikanske oljelagre som viste et lagertrekk på 8 millioner fat forrige uke. På forhånd var det ventet et lagertrekk på 2,2 millioner fat, ifølge Trading Economics.

Tallene viste også at bensinlagrene steg med 0,7 millioner fat forrige uke.

– Tallene fra EIA bidro ikke til mer kjøp i markedet, økningen i bensinlagrene fjernet entusiasmen, sier analytikere i ANZ ifølge Platts.

Ifølge Bloomberg-analytiker Henik Fung er det en risiko for at det vil komme en korreksjon i oljeprisene, skriver Bloomberg torsdag.

Analytikeren trekker frem krisen i India i tillegg til høyere tilbud fra OPEC+ som årsaker, hvor sistnevnte vil øke tilbudet med om lag 2 millioner fat gjennom juli.

Samtidig fortsetter markedet å følge smittesituasjonen i India, hvor det har blitt innført restriksjoner i flere deler av landet som følge av pandemien. Ifølge Reuters ble det torsdag rapportert om mer enn 400.000 smittetilfeller det siste døgnet, samtidig som daglige dødsfall steg til ny rekord på 3.980.