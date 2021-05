Arbeidet i gang i Argentina for oljemygg

Interoil har fått mobilisert med fullt utstyr og sertifisert Velitec-rigg og har begynt arbeidet opprydning på Mata Magallanes Oeste-feltet i Argentina. Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

Arbeidet er ventet å vare i 19 dager, og det inkluderer blant annet henting av eksisterende produksjonsstreng, åpne nye hydrokarbonsjikt og test hver av dem uavhengig for å verifisere væskemengder. Deretter vil en ny fullføringsstreng installeres for å holde produksjonen i brønnen i gang.

Basert på den seneste analysen forventer selskapet at MMO-15 vil produsere gass som vil bli brukt til å drive MMO-overflateproduksjonsutstyr for å kunne behandle oljevolum som skal selges under kommersielle spesifikasjoner.

– Vi er sikre på at produksjon fra MMO-15 ville øke MMOs feltproduksjon og kapitalisert verdi til fordel for selskap, sier adm. direktør Leandro Carbone i en kommentar