Spår høyere etterspørsel etter drivstoff

Colonial Pipeline, den største drivstoffrørledningen i USA, sa mandag at det forventer å gjenopprette den operasjonelle tjenesten innen slutten av uken betydelig.

«Hvis rørledningene skulle være ute av spill i lengre tid, ville dette ha effekter på oljemarkedet ikke bare i USA, men også i Europa», sa Commerzbank-analytiker Carsten Fritsch.

Etterspørselen etter drivstoff henter seg inn etter at flere og flere blir vaksinert i USA, og begynner å reise mer. Toppen av etterspørselen kommer i løpet av sommeren og starter som regel i mai.

«Bilister anbefales å ikke anstrenge systemet ved å fylle opp eller slå prisjusteringer - for de kan gjøre problemet mye mer alvorlig hvis de tøyer systemet», forklarer Patrick DeHaan, sjef for petroleumsanalyse i GasBuddy.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 68,21 dollar pr. fat, ned 0,1 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 64,81 dollar, ned 0,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 67,91 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.