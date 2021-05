Oljekartellet Opec gjentar oljeestimater

Opec gjentar deres estimat om en global oljeetterspørsel på 96,46 millioner fat pr. dag i 2021, melder kartellet i sin månedsrapport for mai.

Anslaget for 2020 holdes også uendret på en global etterspørsel på 90,51 millioner fat pr. dag.

Opec anslår med det et fall i oljeetterspørselsveksten i 2020 på 9,48 millioner fat pr dag mot 2019, og for 2021 anslås det en vekst på 5,95 millioner fat pr dag mot 2020, uendret fra forrige rapport.

Større etterspørsel etter Opec-olje

Opec anslår at etterspørselen etter Opec-olje i 2021 vil bli på 27,65 millioner fat pr. dag, en oppjustering fra tidligere estimat på 27,45 millioner fat pr. dag. For 2020 anslår Opec at etterspørselen etter Opec-olje var på 22,48 millioner fat pr. dag, uendret fra forrige rapport.

Videre fremgår det at det ventes en væskeproduksjon utenfor Opec på 63,60 millioner fat pr. dag i 2021, sammenlignet med 63,83 i forrige rapport.

Opec anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 13 Opec-landene var 25,083 millioner fat pr. dag i april, opp fra 25,057 millioner fat pr dag måneden før.

Produksjon i april

Ifølge TDN Direkt har Saudi-Arabia direkte kommunisert at produksjonen i april var 8.134 millioner fat pr. dag, mot 8.138 millioner fat pr. dag foregående måned. Tall fra sekundære kilder anslår at landets produksjon i april var 8,132 millioner fat pr. dag, mot 8,098 millioner fat pr. dag foregående måned.

Iran har ikke kommunisert direkte hva landets produksjon var i april. Tall fra sekundære kilder anslår at landets produksjon i april var 2,393 millioner fat pr dag, fra 2,320 millioner fat pr. dag foregående måned, melder TDN.

Nigeria har direkte kommunisert at produksjonen i april var 1,372 millioner fat pr. dag, fra 1,429 millioner fat pr. dag i forrige måned. Ifølge de sekundære kildene var april-produksjonen 1,548 millioner fat pr. dag, fra 1,473 millioner fat pr dag foregående måned.

Venezuela har ikke kommunisert direkte hva landets produksjon var i april. Ifølge de sekundære kildene var april-produksjonen 0,445 millioner fat pr. dag, fra 0,526 millioner fat pr dag foregående måned.

Libya har direkte kommunisert at april-produksjonen var 1,168 millioner fat pr. dag, fra en produksjon på 1,283 millioner fat pr. dag måneden før. Ifølge de sekundære kildene var Libyas produksjon i måneden 1,130 millioner fat pr. dag, fra 1,197 millioner fat pr. dag fra foregående måned.