Equinor skal rapportere utslipp fra hvert enkelt felt

– Mye av denne informasjonen er tilgjengelig fra myndighetene i ulike land, men vi ser verdien av å samle dette i vår egen rapportering. Detaljene kommer vi tilbake til, skriver Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, i en SMS til E24.

Med det imøtekommes delvis miljøorganisasjonene WWF og Greenpeace, som ønsker at Equinor rapporterer «nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko, herunder klimagassutslipp» for hver produserende enhet.

– Vi er veldig overrasket over at det går gjennom. Så dette er veldig bra, men så mangler det en del på oversikt over påvirkning på naturmangfold, men det er godt stykke på vei, og veldig positivt, sier Frode Pleym, leder for Greenpeace Norge, til E24.

