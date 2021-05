Verdisprang for oljeprisen

Etter gårsdagens fall henter oljeprisen godt inn fredags kveld. Prisen på et fat med nordsjøolje har i løpet av dagen økt med 2,42 prosent, til 68,67 dollar per fat. West Texas Intermediate-oljen øker også med 2,35 prosent, til 65,33 dollar fatet.

Dette skjer etter at hackere lammet driften til oljeleverandøren Colonial Pipeline tidligere i uken. Det førte blant annet til at flere bensinstasjoner i det sør-østlige USA gikk tom for drivstoff. Frykten for at man ikke skulle få tak i olje har flere steder ført til hamstring. Selskapet skal ha betalt nærmere fem millioner dollar til hackerne. Først etter fem dagers stans var driften torsdag delvis i gang igjen.

– Oljen stiger fordi tilbudet igjen er i bevegelse, enten det er gjennom rørledningen eller Mississippi-elven, sa Phil Flynn, senioranalytiker hos Price Futures Group til Reuters.

Videre sier han at Korona-situasjonen i India, som er storimportør av olje, legger en demper på økningen.