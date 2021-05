Oljeprisen synker onsdag morgen og et fat brentolje står i 67,96 dollar, ned 0,82 prosent. WTI-oljen er ned 0,81 prosent til 64,71 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 69,10 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Råoljelagrene i USA steg med 0,6 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien. Det melder TDN Direkt.

På forhånd ventet analytikerne et oppsving på 1,68 millioner fat, ifølge Oilprice.

API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 2,8 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 2,6 millioner fat i forrige uke.

Oljeprisen fikk seg en knekk tidlig tirsdag kveld da det ble antydet at «viktige nyheter» ville komme i løpet av onsdagen vedrørende den iranske atomavtalen. En foreløpig avklaring ble gjort senere på kvelden av Mikhail Ulyanov, Russlands utsending til JCPOA-samtalene, som sa at det «fortsatt er for tidlig for et gjennombrudd».