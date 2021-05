Høyere oljepris ga resultathopp

Oljeselskapet BW Energy la torsdag morgen frem regnskapstallene for første kvartal i år. Høyere realiserte oljepriser gjorde at selskapet kan vise til et resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 33,2 millioner dollar i perioden mot 28,3 millioner i foregående kvartal.

Driftsinntektene var på 54,1 millioner dollar, mens driftsresultatet endte på 17,4 millioner dollar. Til sammenligning var inntektene og driftsresultatet på 67,8 millioner og 4,9 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.

I slutten av april meldte BW Energy at de hadde en kontantbalanse på 185 millioner dollar ved utgangen av mars, sammenlignet med 120 millioner dollar ved slutten av fjoråret. Økningen er hovedsakelig på bakgrunn av kapitalinnhentingen på 75 millioner dollar i januar.

Corona-trøbbel

Selskapet opplyser at de nå ser mer usikkerhet knyttet til oljeproduksjonen på oljelisensen Dussafu utenfor kysten av Gabon. Derfor nedjusteres oljeproduksjonen til å være på mellom 4,7 og 5,7 millioner fat i år, ned fra tidligere 5,2 til 5,8 millioner fat.

Nedjusteringen kommer på bakgrunn av utsettelser i drift- og vedlikeholdsarbeid på grunn av coronapandemien. BW Energy bli fortsatt påvirket av pandemien særlig i forbindelse med drift og arbeid på den flytende produksjonsenheten for olje på feltet.

Ellers går selskapets planlagte kostnadsforbedringsprogram som planlagt, opplyses det.

Kurskollaps

Etter en formidabel kursutvikling kollapset BW Energy på børsen tidligere i mai etter skuffende resultater fra en leteboring på nettopp Dussafu-lisensen.

Konsernsjef Carl Arnet i BW Energy sier i en kommentar at selskapet er skuffet over resultatet, men at de har fått med seg verdifulle data som selskapet vil ta med seg videre til neste leteboring som vil skje senere i år.

BW Energy (MUSD) 1. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 54,1 67,8 Driftsresultat 17,4 4,9 Resultat før skatt 17,7 2,9 EBITDA 33,2 28,3