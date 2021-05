Tre punkter holder oljeprisen stabil torsdag

Brentoljen stiger 0,3 prosent til 66,84 dollar pr. fat, og WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 63,61 dollar pr. fat.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 66,16 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Platts skriver torsdag at fremgang i samtalene knyttet til atomavtalen mellom USA og Iran, en styrket dollar samt en oppgang i amerikanske oljelagre er blant faktorene som har påvirket oljeprisene de seneste dagene, ifølge TDN Direkt.

Enrique Mora, som leder samtalene mellom USA og Iran, sier at han var optimistisk til at atomavtalen vil bli gjeninnført snart.

Platts trekker frem at det er noe nervøsitet i markedet i forkant av den femte runden med samtaler som ventes å starte tidlig neste uke, ettersom frafall av sanksjoner kan føre til at Iran øker produksjonen til om lag 3,9 millioner fat olje pr dag neste år. Det melder flere medier.

Strateg Margaret Yang i Daily FX uttalte ifølge Platts at fremgang i samtalene er en av hovedgrunnene til at oljeprisene holdes under press, samt at et mer risk-off sentiment i markedene og en styrket dollar også har bidratt til motvind.

Ifølge EIA steg amerikanske oljelagre med 1,3 millioner fat forrige uke, hvor det på forhånd var ventet en lagerbygging på 1,6 millioner fat ifølge Trading Economics.

Reuters skriver torsdag at lagerbyggingen er med på å legge en demper på prisene, men at oppgangen var lavere enn ventet.