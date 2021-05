Mohns oljesatsning halverte tapene

M Vest Energy, med investor Trond Mohn på eiersiden, leverte driftsinntekter på 15,4 millioner kroner i første kvartal, mot null i inntekter i samme periode i fjor. Det negative driftsresultatet på 21,1 millioner i første kvartal 2020 minsket betraktelig til minus 5,8 millioner i årets første kvartal.

Resultatet før skatt forbedret seg også kraftig og tapene ble mer enn halvert, til minus 11,4 millioner, mot fjorårets underskudd på 23,2 millioner kroner.

Selskapet eier i dag fem letelisenser på norsk sokkel. To av disse vurderes for utvikling og drift, mens tre blir vurdert for letepotensial. I tillegg eier M Vest Energy fem prosent av Polarled-rørledningen som transporterer gass fra Aasta Hansteen og omegn til Nyhamna gassbehandlingsanlegg.

Eierskapet i Polarled er estimert til å dekke selskapets driftskostnader.

I januar ble selskapet tildelt to lisenser da Olje- og energidepartementet delte ut 61 lisensandeler til selskaper i den årlige konsesjonsrunden «Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2020», forkortet til TFO 2020.

– Vi søkte på to lisenser og fikk andeler i begge, sa adm. direktør Jonny Hesthammer i M Vest Energy til Finansavisen.

Les hele kvartalsrapporten her.

M Vest Energy (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 15,4 0 Driftsresultat -5,8 -21,1 Resultat før skatt -11,4 -23,2 Resultat etter skatt -7,0 -2,7