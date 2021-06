Arctic Securities justerer kursmål – anbefaler tre aksjer

- -

Tallknuserne i Arctic Securities justerer kursmålet på oljeaksjene BW Energy, Panoro Energy og Petronor.

Ifølge TDN Direkt kuttes kursmålet på BW Energy fra 50 til 40 kroner etter den tørre brønnen på Hibiscus Extension, samt noe høyere driftskostnader enn tidligere guidet. Samtidig understrekes det at risk/reward i aksjen fremdeles er attraktiv.

Meglerhuset hever kursmålet på Panoro Energy fra 27 til 34 kroner mens kursmålet på Petronor heves fra 1,75 til 2,10 kroner.

Kontantstrømmaskin

Etter Panoro Energys to tidligere annonserte oppkjøp mener Arctic Securities at Panoro har utviklet seg fra å være et lete- og utviklingsfokusert selskapet til å bli en kontantstrømmaskin som kun vil trenge om lag 4 år på å returnere gjeldende selskapsverdi i form av fri kontantstrøm, ifølge TDN Direkt.

Arctic Securities opererer med en kjøpsanbefaling på alle de tre aksjene.

Mandag formiddag omsettes BW Energy for 24,20 kroner, Panoro Energy omsettes for 18,80 kroner mens Petronor omsettes for 1,34 kroner.