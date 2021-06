Zenith nedbetaler gjeld

Olje- og gasselskapet Zenith Energy har gjennomført gjeldsreduserende aktiviteter. Det kommer frem i en oppdatering fra selskapet.

Zenith bekrefter mandag at de har fått redusert deres konvertible lånefasilitet på 2,5 millioner dollar til 0,6 millioner dollar. Ned fra 0,7 millioner dollar fra oppdateringen deres i april.

NEDBETALER: Konsernsjef Andrea Cattaneo og Zenith Energy. Foto: Zenith Energy

Zenith har hatt en en utestående kredittavtale med en finansinstitusjon i Aserbajdsjan på 25.000 dollar pluss renter som utløp ved utgangen av juni. Dette beløpet skal nå ha blitt nedbetalt i sin helhet.



Zenith inngikk i forrige uke en låneavtale med det privateide, Dubai-registrerte selskapet Winance for et lån på inntil 2,1 millioner euro. I forbindelse med låneavtalen utstedet Zenith 100 millioner nye aksjer, uten noen pålydende verdi, for at långiveren skulle holde dem som reserve. Zenith skal også kunne benytte disse aksjene som en del av sin nedbetaling av lånet, men selskapet understreketat det har til hensikt å benytte denne løsningen minst mulig.

Likevel har Zenith nå gitt utlåneren totalt 89 millioner warrants til en kurs på 0,12 millioner kroner, med en varighet på to år fra utstedelsesdatoen, etter oppfyllelsen av visse vilkår som er inkludert i låneavtalen fra Winance.