Stor oljebrann slukket i Iran

Brannen ved det statlig eide raffineriet Tondgooyan Petrochemical startet i 17-tiden lokal tid onsdag.

Nyhetsbyrået Isna viser til landets viseoljeminister, Alireza Sadeghabadi, som sier brannen nå er fullstendig slukket.

Elleve personer er skadd i forbindelse med brannen, ifølge Payman Siberian, sjefen for Teherans akuttmedisinske tjeneste. Fire av dem er på sykehus. Det er ikke meldt om døde så langt.

En enorm svart røyksky steg raskt til værs over den iranske hovedstaden onsdag. Etter noen timer ble det meldt at brannen var under kontroll, men at det kom til å ta tid før den var helt slukket. I løpet av natten ble det avgjort å la gassen brenne ut.

Årsaken til brannen var et teknisk problem, ifølge selskapet. En lekkasje førte til en eksplosjon i en rørledning med flytende gass, ifølge sjefen for Teherans kriseberedskap. Brannen vil bli etterforsket.

Mer enn 180 brannfolk og 60 kjøretøy deltok i slukkingen.

