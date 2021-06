Prisen på brent-olje har fått seg et kraftig oppsving og er opp rett i overkant av 38 prosent så langt i år. Den siste måneden er prisen pr. fat opp 5,71 prosent, og oppgangen så langt denne uken er på drøyt tre prosent.

Fredag formiddag fortsetter prisøkningen, dog noe forsiktig, med en oppgang på 0,11 dollar, til 71,46 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,23 dollar, til 68,97 dollar fatet.

Intradag torsdag toppet prisen så langt denne uken ut på 71,99 dollar, det høyeste nivået siden mai 2019.

«Det ser ut til at oljeprisen har stabilisert seg over 70 dollar fatet. Sommeren og gjenåpning vil gi et oppsving i etterspørselen etter olje i andre halvår», sier analytikeren Stephen Brennock i PVM til Reuters.

«Oljeprisen finner medvind fra de tydlige tegnene på at etterspørselen er bedret betraktelig», følger Commerzbank opp med.

De økende prisene denne uken kan også tilskrives samtalene mellom USA og Iran om Teherans atomprogram, noe som reduserte forventningene om en økning i iransk produksjon.