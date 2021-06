Equinor boret tørt igjen

Equinor har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/11-25 S og 35/11-25 A rundt 7 kilometer vest for Fram-feltet i nordlige Nordsjøen og 125 kilometer nordvest for Bergen. Brønnene var tørre, opplyser Oljedirektoratet torsdag.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men er etter omfattende datainnsamling og prøvetaking nå permanent plugget og forlatt.

Boringen ble gjort av Odfjell Drilling-riggen Deepsea Atlantic, som nå skal videre på et annet Equinor-oppdrag, nærmere bestemt undersøkelsesbrønn 31/11-1 S i utvinningstillatelse 785 S i midtre del av Nordsjøen.

Skuffelser i kø

Equinor er operatør for utvinningstillatelse 090 og eier 45 prosent av lisensen. Øvrige eiere er Vår Energi (25 prosent), Neptune Energy (15 prosent) og Idemitsu Petroleum (15 prosent).

Skuffelsen er ikke den første for Equinor denne måneden. 1. juni ble det kjent at selskapet hadde boret tørt i Shenzhou-brønnen nordvest for Wisting i Barentshavet, en brønn det var knyttet store forventninger til etter flere skuffelser utenfor storfunnene Wisting og Johan Castberg.