Lundin Energy jekker opp guidingen for 2021

Energiselskapet Lundin Energy hever produksjonsguidingen for inneværende år til mellom 180.000 og 195.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, fra tidligere 170.000-190.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Oppjusteringen skyldes bedre produksjonsytelse for alle nøkkelfeltene.

Så langt i år har produksjonen ligget på 185.000 fat oljeekvivalenter pr. dag. Det er litt over midtpunktet fra den opprinnelige guidingen.

For Edvard Grieg-feltet opplyser Lundin at kapasiteten er blitt økt som følge av at Ivar Aasen-feltet ikke benytter deres kontraktsfestede kapasitet, og det ventes at dette vil fortsette ut 2021, ifølge TDN Direkt.