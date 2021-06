– Iran er ikke den største trusselen for oljeprisen

Oljeprisene fortsetter oppturen, og frontkontrakten for Brent-oljen står tirsdag formiddag i 73,25 dollar fatet etter en oppgang på 0,5 prosent i dagens handel.

WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 71,23 dollar fatet.

Må OPEC+ steppe inn?

Samtalene mellom Iran og USA om gjeninnføring av atomavtalen drar ut i tid, og Platts viser ifølge TDN Direkt til uttalelser fra Irans viseutenriksminister Abbas Araghchi om at forhandlingene trolig ikke vil bli konkludert denne uken. 18. juni er det valg i landet.

– Drar samtalene ut i tid, er det potensial for at en ny regjering inntar en annen tilnærming til forhandlingene, noe som kan forsinke en avtale, sier ING-analytiker Warren Patterson.

En gjeninnføring av atomavtalen vil sette Iran i stand til å returnere olje til markedet, men om dette ikke materialiserer seg på kort sikt, mener analytikere OPEC+ må øke sin produksjon for å møte den forventede etterspørselsøkningen. Neste møte i OPEC+ finner sted 1. juli.

Hemskoen: Inflasjon

Risikoen for at Iran-sanksjonene løftes og landet tilfører markedet 4-6 millioner fat pr. dag er ifølge senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote likevel ikke den største bekymringen for oljeoptimistene, siden den nevnte etterspørselsøkningen «lett kan absorbere den ekstra oljen».

«Men det er én ting som kan hemme oljeprisrallyet: inflasjon. Den raske oppgangen i olje- og råvarepriser blåser opp inflasjonspresset, og hvis råvareprisene ikke stabiliserer seg innen kort tid, kan Federal Reserves teori om forbigående inflasjon falle i ruiner og tvinge sentralbanken til å stramme inn tidligere enn tenkt», skriver hun i en oppdatering tirsdag.

«I så fall vil utsiktene til en gjeninnhenting avta og tynge oljeprisene, i retur. Konklusjonen er at oljeprisens oppsidepotensial trolig fortsatt vil begrenses av sin egen suksess. Og jeg tror ikke vi får se et oljefat bli handlet over 75/78 dollar-området uten å invitere pessimistene til bords», heter det videre.