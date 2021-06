Oljetradere venter oljepris på over 100 dollar fatet

Flere av verdens fremste råvaretradere mener at oljeprisen sannsynligvis skal tilbake over 100 dollar fatet.

Det skriver Financial Times tirsdag, som viser til uttalelser fra eksperter i Vitol, Glencore, Trafigura samt meglerhuset Goldman Sachs.

Toppsjef Jeremy Weir i oljetradingselskapet Trafigura sa ifølge avisen at han var bekymret for lave investeringer i oljeutvinning, fordi verden ikke er klar for å ta steget til ren energi og fullstendig elektrifisering enda.

«Jeg tror at det er en mulighet for at olje kan nå disse nivåene,» uttalte Weir under Financial Times' råvarekonferanse på tirsdag.

«Vi har gått fra oljereserver for 15 år, til 10 år. Vi har sett oljeutvinningsinvesteringene gå fra 400 milliarder dollar i året for fem år siden, til bare 100 milliarder i året, som reflekterer en bekymring på produksjonssiden som jeg tror vil øke prisene.»

Prishopp

Også oljeinvestor Alex Sanna i Glencore uttalte at 100 dollar pr. fat ser sannsynlig ut.

«Hvis du kutter i produksjonen uten å samtidig sjekke etterspørselen, vil du få avvik i prisen. Da er du bare en eller to hendelser unna et hopp i oljeprisene,» sa han ifølge Financial Times.

Russell Hardy, som er administrerende direktør for verdens største uavhengige selskap innen oljetrading, Vitol, mener 100-dollarprisen er en mulighet. Vitol har også anslått at oljeprisen vil nå et toppunkt i 2030.

Jeff Currie i Goldman Sachs sa på sin side at han tror råvaremarkedet ligger an til en ny supersyklus støttet av at statlige coronastøtteordninger vil øke etterspørselen.

Tirsdag kveld omsettes et fat brent-olje for 73,70 dollar fatet, opp 0,8 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 71,76 dollar, opp 0,8 prosent.

Sist oljeprisene lå over 100 dollar fatet var i 2014, før amerikansk skiferolje gjorde ende på den såkalte «supersyklusen».