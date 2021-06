Brentoljen stiger 0,1 prosent til 73,92 dollar pr. fat torsdag, og WTI-oljen stiger likedan 0,1 prosent til 71,71 dollar pr. fat.

Til sammenligning kostet et fat brentolje 74,28 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte onsdag.

Oljeprisene har imidlertid blitt presset noe ned etter press fra en sterkere dollar. Lagertall fra USA dempet imidlertid fallet.

– Energimarkedene har blitt så fokusert på en robust reisesesong i sommer og iransk atomavtale, at de har blitt overrasket av Feds hawkish melding, sier Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, i et notat.

– Fed var ventet å være defensive, men sendte en klar beskjed om at de er klare til å snakke om innskrenking av støttekjøp. Det betyr at dollaren blir sterkere, hvilket kan bety motvind for alle råvarer.

Dollaren hadde sin sterkeste dag på 15 måneder etter Feds advarsel om renteheving raskere enn ventet. En sterkere greenback gjør olje priset i dollar dyrere i andre valutaer, som potensielt kan dempe etterspørselen.

EIA meldte imidlertid om at oljelagrene falt markant i forrige uke og at raffineriene økte produksjon til høyeste nivå siden januar 2020.

– Fallet i oljeprisene kan være midlertidig ettersom de fundamentale data på både etterspørsel- og tilbudssiden enkelt kan kompensere for en sterkere dollar, sier Moya.