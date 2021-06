– Beskjeden OPEC må elske å høre

OPECs økonomiske og tekniske tenketank, Economic Commission Board, har vært samlet denne uken for å vurdere situasjonen for det globale oljemarkedet og verdensøkonomien.

I etterkant av samlingen har OPEC-kilder opplyst til Reuters at skiferoljeprodusenter i USA ikke ventes å øke sin produksjon betydelig fremover, selv om oljeprisene har tatt seg over 70 dollar fatet.

Amerikanernes fokus vil etter sigende fortsatt være på disiplin i investeringsaktivitetene og økte utbytteutbetalinger til aksjonærene.

– OPEC+ må elske det

«OPEC+ må elske å høre at USA-produksjonen vokser i sneglefart. Kampen om markedsandeler vil helt klart bli vunnet av OPEC+, og dette bør tillate dem å fortsette med sine gradvise lettelser av produksjonskutt», skriver senioranalytiker Edward Moya i Oanda i en oppdatering fredag.

«Oljemarkedet trenger ikke å bekymre seg for overskuddstilbud med det første, og det gir støtte til oljeprisene til tross for et bredt nedsalg innen råvarer», fortsetter han.

Frontkontrakten for Brent-olje står tidlig fredag kveld i 73,46 dollar fatet, etter en oppgang på 0,5 prosent i fredagens handel.