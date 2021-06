Langvarige atomdiskusjoner fører til høyere oljepris

Mandag formiddag omsettes et fat nordsjøolje (brent spot) for 73,32 dollar, en oppgang på 0,7 prosent i løpet av dagen.

I en oljekommentar skriver analytiker Helge André Martinsen i DNB Markets at oppgangen, som trosser røde markeder, kan skyldes at samtalene som tar for seg Irans atomavtale har dratt seg ut i tid. I helgen møttes partene for sjette gang for å diskutere avtalen, uten å komme frem til noe.

Komplisert diplomati

«Fredag ble Ebrahim Raisi erklært vinneren av Irans presidentvalg. Der Raisis seier ikke er ventet å føre til brudd på atomsamtalene, fører det med seg komplisert diplomati, da den nye presidenten selv er underlagt sanksjoner fra Trump-administrasjonen i 2019, og Iran insisterer på at de må fjernes som en del av en avtale om å gjenopplive atompakten,» skriver Martinsen.

En av sakene som ble diskutert i den siste runden var Irans behov for en garanti fra USA om at fremtidige regjeringer ikke vil avslutte avtalen igjen slik tidligere president Trump gjorde i 2018, og/eller innføre sanksjoner mot Den islamske republikk.

«Min forventning er at delegasjoner i neste runde vil komme tilbake fra hovedstedene med klarere instruksjoner og klarere ideer for å endelig bli enige om avtalen,» sa EUs nestleder for utenrikspolitikk, Enrique Mora ifølge Martinsen.