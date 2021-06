Høyeste oljepris på 2 år

Siden corona-bunnen i april 2020, har oljeprisen fortsatt til værs. Tirsdag morgen nådde nordsjøoljen nivåer på over 75 dollar fatet, det høyeste nivået på to og et halvt år.

I går skrev Bank of America at de ventet snittpriser på rundt 75 dollar fatet for 2022. Dette er opp fra tidligere estimater på rundt 60 dollar pr. fat.

De høye prisene skyldes treghet i gjenåpningene etter pandemien. Etterspørselen har skutt fart raskere enn tilbudet, noe som har drevet opp prisene på flere råvarer.

Olje er intet unntak, der et økt vaksinasjonstempo og restriksjonslettelser har ledet til et stramt oljemarked. IEA og OPEC+ har oppjustert sine produksjonsestimater for å ta høyde for dette, og planlegger å reintrodusere produksjon gradvis, skriver CNBC.

Totalt er Brent Spot opp 280 prosent siden april 2020, da den lå nede i 19 dollar fatet.