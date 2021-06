– En produksjonsøkning i august er for lite for sent

– Markedet hungrer etter olje, sa sjeføkonom Saad Rahim i råvaregiganten Trafigura, verdens nest største oljetrader, i et intervju med Bloomberg tidligere denne uken.

Han peker på at oljeprodusentene ikke klarer å holde tritt med etterpørselen som nå begynner å ta seg opp som følge av at verden åpnes opp fra coronanedstenging.

– Til slutt kan vi være i en situasjon hvor etterspørselen ikke bare er tilbakem men den er sterke enn tidligere, også står vi der uten kapasiten vi trenger, sa Rahim til Bloomberg.

Rahim mener oljeprisen i løpet av de neste 12 til 18 månedene vil kunne nå 100 dollar pr. fat, det tror også stadig flere andre markedsaktører, deriblant adm. direktør Patrick Pouyanné i oljeselskapet Total.

Tirsdag nådde prisen på et fat Nordsjø-olje sitt høyeste punkt siden oktober 2018, på 75 dollar pr. fat. I 10.30-tiden onsdag formiddag står brent spot-orisen i 75,56 dollar, opp 1,21 prosent for dagen.

«Det fysiske oljemarkedet begynner å kjenne på em gjeninnhenting i etterspørselen med en tilbakeføring på forsiden av kurven som har beveget seg høyere den seneste måneden. Dette er normalt et tegn på et strammere fysisk marked , noe som gjør fat som straks kan leveres mer attraktive,» skriver DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen i en oppdatering.

Denne uken oppjusterte også Bank of America sine estimater for 2022 til en gjennomsnittlig pris på 75 dollar pr. fat, opp fra tidligere 60 dollar pr. fat.

For lite, for sent

Som følge av at prisene den seneste tiden har nådd nye høyder begynner Opec+-landene å leke med tanken om å øke produksjonen fra august. Landenes neste møte vil finne sted 1. juli.

Opec+-landene er allerede i gang med å redusere produksjonsuttene med 2,1 millioner fat pr, dag i fra mai til juli, den nåværende planen innebærer at produksjonen vil være redusert med 5,8 millioner fat pr. dag også i andre halvår.

I sin forrige oljemarkedsrapport advarte DNB Markets mot at oljeprisen ville overopphetes ettersom Opec+ reagerer for sakte.

«En mulig produksjonsøkning på en halv million fat pr. dag fra Opec+ i august vil trolig være for lite, for sent og oljemarkedet vil fortsette i underskudd og trekke på OECD-lagrene som allerede ligger under gjennomsnittlige nivåer sammenlignet med perioden 2015-2019», skriver Martinsen i en oppdatering.