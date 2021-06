Oljeprisene holder seg i positivt terreng fredag morgen.

Frontkontrakten for Brent-olje står i 75,78 dollar fatet, opp 0,3 prosent i dagens handel og enda mer fra rundt 75,10 ved stengetid på Oslo Børs torsdag. WTI-oljen klatrer 0,3 prosent til 73,52 dollar fatet.

Begge kontraktene steg torsdag til sine høyeste nivåer, og oljeprisene går mot sin femte strake uke med oppgang.

Alles øyne er ifølge Reuters rettet mot OPEC+-møtet 1. juli, der temaet blir ytterligere lettelser i produksjonskuttene fra august. Vurderingen blir å veie opp veksten i USA, Europa og Kina mot stigende coronasmittetrender andre steder.

– Virkelig opp til OPEC+

Analytikere i ANZ Bank venter ifølge nyhetsbyrået en produksjonsøkning på 500.000 fat pr. dag i tillegg til allerede vedtatte 2,1 millioner fat pr. dag i mai-juli.

– Markedet har momentum. Det er virkelig opp til OPEC+. (...) Risikoen er at de ender opp med å bli for konservative, og at vi får tilbudsunderskudd etter august, sier Commonwealth Bank-analytiker Vivek Dhar.

Enighet om en infrastrukturpakke på 973 milliarder dollar i USA gir også støtte til oljeprisene.

Samtidig er det mer uklart om Iran får løftet sanksjonene og returnert mer av sin olje. Reuters viser til uttalelser fra en høytstående amerikansk talsmann om at partene i atomsamtalene er «alvorlig uenige» om en rekke punkter.