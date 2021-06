Oljeprisen stiger fredag, og ligger an til femte uke på rad med oppgang. Oppgangen finner sted etter økende optimisme for en sterkere etterspørselsside, og svekkede bekymringer for økt tilbud fra OPEC-landene.

Brent-oljen stiger 0,67 prosent, og handles til 76,07 dollar fatet. WTI-oljen er opp 1,04 prosent og handles til 74,06 dollar pr. fat.

«Oljeprisen har blitt støttet de siste ukene, og har tjent på nedgangen i de globale oljelagrene, samtidig som etterspørselen fortsetter å styrke seg», hevdet UBS-analytiker, Giovanni Staunovo, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået peker også på fredagens svekkelse av den amerikanske dollaren, som en bidragsyter til oljeprisoppgangen. Dette etter tallene som viste at det private forbruket i USA var uendret på månedsbasis i mai. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,4 prosent.

Det er knyttet stor spenning til neste ukes møte i OPEC+, der medlemslandene planlegger å diskutere en videre nedtrapping av produksjonskuttene fra august.

Analytikere i ANZ Bank venter ifølge nyhetsbyrået en produksjonsøkning på 500.000 fat pr. dag i tillegg til allerede vedtatte 2,1 millioner fat pr. dag i mai-juli. Samtidig må den styrkede etterspørselssiden veies opp mot den kontinuerlige risikoen ved smitteutbrudd enkelte steder i verden.