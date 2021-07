Gir grønt lys til Breidablikk-feltet

Feltet vil bygges ut i henhold til rettighetshaverne planlagte utbyggingsløsning. Breidablikk-feltet ventes å være klart til oppstart i 2024, meldte OED tirsdag.

Olje- og energiminister Tina Bru var strålende fornøyd med å ha godkjent utbyggingsplanene:

– Det er spesielt gøy med prosjekter som Breidablikk. Det bidrar både til å utnytte en allerede etablert infrastruktur, opprettholde produksjon, verdiskaping og sysselsetting. I tillegg økes utvinningsgraden på sokkelen, sa Bru.



Prosjektet består av et omfattende undervannsanlegg som skal tilknyttes Graneplattformen som snart har produsert i 20 år. Forventet produksjonsperiode for Breidablikk er på ytterliggere 20 år, fra 2024. Det er ventet at de utvinnbare reservene ligger på rundt 180 millioner oljefat.

Investeringene knyttet til utbyggingen er på om lag 18 milliarder kroner. Rundt 90 prosent av vil gå til norskeide bedrifter. 70 prosent av verdiskapingen i utbyggingsfasen vil skje i Norge.

– Breidablikkprosjektet vil ha behov for betydelige vare- og tjenesteleveranser fra norsk næringsliv. På den måten vil det gi ny verdiskaping og verdifulle sysselsettingseffekter både i berørte norske bedrifter og samfunnet for øvrig, avsluttet Bru.



Breidablikk vil bli koblet opp mot Granefeltet for prosessering og videre transport av olje gjennom Grane oljerør til Stureterminalen for lagring og utskiping.

Rettighetshavere er Equinor (operatør), Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia.