Bygger ut Alvheim for 8 mrd.

Kjell Inge Røkkes Aker BP leverer onsdag planen for utbygging og drift (PUD) for Kobra East & Gekko (KEG) i Alvheim-området til Olje- og energidepartementet.

Utbyggingen av området vil bidra til å forlenge levetiden for Alvheim-feltet, øke produksjonen og redusere enhetskostnadene. De totale investeringene er anslått til å være rundt 8 milliarder kroner, noe som tilsvarer cirka 1 milliard dollar, og produksjonsstart er ventet å skje i 1. kvartal 2024, melder Aker BP.

40 millioner fat

– Alvheim er en suksesshistorie vi og våre partnere kan være stolte av. Driftsmessig er feltet blant de mest kostnadseffektive på norsk sokkel, og ressursgrunnlaget har mangedoblet seg siden oppstarten, sier adm. direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Estimatene sier at det er utvinnbare reserver i KEG som tilsvarer 40 millioner fat oljeekvivalenter.



Utbyggingen omfatter funnene Kobra East og Gekko, som begge ligger i produksjonslisens 203. Feltet bygges ut med undervannsinstallasjoner som kobles opp til produksjonsskipet på Alvheim-feltet (Alvheim FPSO), som er lokalisert i midtre Nordsjøen ved grensen til britisk sektor.

Det er forventet at at CO2-utslippene pr. fat halveres, samtidig som at oljeproduksjonen fra Alvheim FPSO dobles når KEG kommer i produksjon.

– KEG-prosjektet tilfører viktige volumer til eksisterende produksjonskapasitet på Alvheim FPSO og vil muliggjøre forlenget levetid frem mot 2040, sier direktør for Alvheim-området, Thomas Hoff-Hansen.

Aker BP er operatør for feltet og har ConocoPhillips Skandinavia og Lundin Energy Norway som lisenspartnere.