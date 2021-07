Oljeprisen stiger før morgendagens OPEC-møte

Oljeprisen stiger onsdag etter ferske oljelagertall, samtidig som det er knyttet spenning til morgendagens møte i OPEC+.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 75,19 dollar fatet, opp 0,58 prosent. WTI-oljen handles til 73,88 dollar pr. fat, opp 1,23 prosent.

Fra mai og til slutten av juni har oljekartellet OPEC+ økt tilbudet av olje med 2,1 millioner fat pr. dag, med ønske om å opprettholde stabiliteten i markedet, som fortsatt er preget av pandemien. Økt optimisme for bedret etterspørsel gjør at oljekartellet etter alle solemerker vil fortsette å slippe opp på tilbudsrestriksjonene. Kilder sier til Reuters at en videre nedtrapping av restriksjonene vil diskuteres på morgendagens møte.

Generalsekretær i OPEC, Mohammad Barkindo, hevdet blant annet på tirsdag at oljeetterspørselen er ventet å øke med 6 millioner fat pr. dag i 2021, der brorparten av dette vil skje i løpet av det kommende halvåret. Det skriver nyhetsbyrået.

Videre viste tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy at de amerikanske råoljelagrene falt med 6,7 millioner fat til 452,3 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 4,7 millioner fat.