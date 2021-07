Oljeprisen stiger før viktig møte

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 74,66 dollar fatet, opp 0,03 prosent. WTI-oljen handles til 73,55 dollar pr. fat, opp 0,15 prosent.

Til sammenligning ble nordsjøolje omsatt for 75 dollar fatet da Oslo Børs stengte i går.

Oljeprisen stiger støttet av lavere amerikanske varelager, da investorer venter på en beslutning fra nøkkelprodusenter om de ville opprettholde eller lette forsyningskutt i andre halvdel av året, skriver Reuters.

WTI steg mer enn 10 prosent i juni, mens Brent steg over 8 prosent, og nådde høyder siden 2018, da reiser tok seg opp og flere ble vaksinert.

Analytikere hadde spådd et større tilbudsunderskudd globalt i andre halvdel ettersom OPEC og deres allierte, kjent som OPEC+, har opprettholdt produksjonskutt mens etterspørselen etter olje stiger.

OPEC + letter forsyningskutt mellom mai og juli med 2,1 millioner fat per dag og skal møtes torsdag for å avgjøre om produksjonen skal forbli uendret eller økes. Det forventes også at OPEC+ diskuterer om de skal utvide avtalen om tilbudskutt til utover april 2022.

– Kilder indikerer at Russland foreslår å øke tilbudet mens Saudi-Arabia ønsker en mer forsiktig tilnærming, skrev ANZ-analytikere i et notat.

Analytikere i Citibank mener at det grunnleggende grunnlaget for oljemarkedet burde være robust nok til å rettferdiggjøre en lettelse av kutt i produksjonen. Videre sier Citi at de regner med en økning på 1 million fat per dag i OPEC-forsyninger i august.

Til tross for å regne med en økning i produksjonen tror Citi markedet vil ha et underskudd 3 millioner fat per dag gjennom tredjekvartal og at det er høy sannsynlighet for at Brent når 85 dollar fatet.

Samtidig fører utbruddet av deltavarianten til økte bekymringer for at innhentingen av etterspørselen kan bremses. Nye nedstengninger og økende kostnader har allerede svekket momentumet i fabrikkaktivitetene i Asia i juni.

I USA falt lagrene i forrige uke for sjette uken på rad som følge av den økende etterspørselen, viser data fra Energy Information Administration.

Lagerbeholdningen for råolje i Cushing, Oklahoma, leveringspunktet for WTI, falt til det laveste siden mars 2020 onsdag. Det bidro til å støtte den amerikanske referanseindeksen og presset rabatten på WTI-oljen i forhold til Brent til den laveste siden juni 2020.

Brent lå i gjennomsnitt på 67,48 dollar fatet så langt i år og WTI på 64,54 dollar, begge opp fra prognosene i mai, viste en Reuters-måling i juni.