Produksjonsstart for Equinor-felt

Onsdag 30. juni klokken 21.56 startet produksjonen fra olje- og gassfeltet Martin Linge i Nordsjøen, hvor feltet vil drives med kraft fra land, og vil også ha kontrollrommet på land.

Det skriver TDN Direkt fra en pressemelding fra Equinor torsdag.

Det forventes å utvinne ressurser for rundt 260 millioner fat oljeekvivalenter og platå vil feltet produsere rundt 115.000 fat oljeekvivalenter daglig.

– Dette er en stor dag for alle som jobber med Martin Linge, for Equinor og for vår partner Petoro. Jeg vil rette en stor takk til alle som har stått på for å levere prosjektet, sier konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser Arne Sigve Nylund i Equinor.

I mars 2018 kjøpe Equinor Totals andeler i feltet og overtok samtidig operatørskapet, samt ansvaret for å ferdigstille feltutviklingsprosjektet.