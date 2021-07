Bremseklossen som gir OPEC hodebry

OPEC+ klarte ikke å komme til enighet om ytterligere nedtrapping av produksjonskuttene på torsdagens møte, og vil forsøke igjen fra klokken 16.30 norsk tid fredag.

Samtalene mellom oljeministrene i OPEC og samarbeidslandene, først og fremst Russland, indikerte at OPEC+ beveget seg mot en produksjonsøkning på 0,4 millioner fat pr. dag fra august til desember, og å forlenge den såkalte «Declaration of Cooperation» fra utgangen av første kvartal 2022 til utgangen av 2022.

Bremseklossen

Men De forente arabiske emirater motsetter seg en slik forlengelse, så lenge landet ikke får høynet sin referanseproduksjon (nivået kuttene har blitt beregnet med utgangspunkt i, red. anm.). fra 3,17 til 3,84 millioner fat pr. dag. Dette referansenivået baseres på produksjonen i oktober 2018.

TROR PÅ KOMPROMISS: DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen. Foto: DNB

«Emiratene har tatt opp en lignende sak tidligere, bare for å bli avvist grunnet risikoen for at dette vil oppmuntre andre land til å fremme lignende krav», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i sin oppdatering fredag.

Samtidig erkjenner han at Emiratene har den klart laveste referanseproduksjonen i forhold til sin kapasitet blant landene i OPEC+.

Tror på kompromiss

«I teorien, hvis OPEC+ ikke lykkes med å nå et kompromiss, vil den automatiske plan B være å rullere dagens kutt på 5,8 millioner fat pr. dag til august og fremover, inntil det foreligger en enighet om hvordan å endre avtalen. Slik sett kan en argumentere for at mislykkede samtaler vil gi et veldig stramt oljemarked på kort sikt, ettersom vi trenger flere OPEC+-fat i markedet for å begrense det akselererende tilbudsunderskuddet i de kommende månedene», fortsetter Martinsen.

DNB-analytikeren har troen på at partene finner et kompromiss.

«Russland ivrer etter å se økt OPEC+-produksjon, og Saudi-Arabias hovedprioritet er å forlenge den nåværende avtalen. Vær oppmerksom på at samtalene også kan fortsette gjennom helgen, ettersom ethvert kompromiss trolig vil avhenge av komplisert og vanskelig forutsigbar OPEC+-matematikk», skriver han videre.