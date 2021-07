Forhandlingene fortsetter

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,62 prosent til 76,06 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,054 prosent til 75,060 dollar fatet

Medlemslandene i OPEC+ klarte ikke å komme til enighet vedrørende nedtrappingen av produksjonskutt da de møttes før helgen. Søndag skriver Bloomberg at de forente arabiske emirater støtter økning av oljeproduksjonen, men ønsker ikke å forlenge den foreløpige OPEC-avtalen.

Markedene venter med dette fortsatt på en konklusjon etter OPEC+-møtet, som ble pauset fredag. Møtet vil fortsette mandag 15.juli klokken 15.00.

Dersom samtalene ikke fører frem til enighet, kan det bli en priskrig. Analytikere tror ikke dette scenarioet er sannsynlig, skriver CNBC.

Hvis OPEC + ikke lander en avtale for å øke produksjonen, kan prisene skyte i været.

Hvordan avtalen ender vil ha betydning for markedene.

Et positivt utfall for oljeprisen vil være hvis OPEC+ holder seg til den opprinnelige avtalen - uten produksjonsøkning, ifølge Helima Croft, leder for global råvarestrategi i RBC Capital Markets.

Et mer usikkert utfall for oljeprisen ville være hvis konsernet bare velger å holde seg til den opprinnelige tidslinjen og signaliserer sin hensikt om å holde 5,8 millioner fat olje per daf utenfor markedet til april 2022, skrev Croft i et notat fredag.

Hvis samtalene ender i fullstendig uenighet, er det en risiko for å gå tilbake til et produksjonsscenario der hver nasjon produserer akkurat det de selv ønsker som kan føre til en reversering av årets oljeprisoppgang, skrev Croft.