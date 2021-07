Dyreste oljen siden 2018 i påvente av OPEC-kompromiss

Oljeprisen stiger til høyeste nivå siden oktober 2018 i påvente av at OPEC+ skal gjenoppta forhandlinger mandag ettermiddag.

Brent spot stiger til 76,38 dollar pr. fat, mens WTI-oljen står i 75,39 dollar pr. fat i 14-tiden mandag.

Ifølge Bloomberg ser situasjonen mørk ut, med lite tegn til forsoning mellom Saudi Arabia og De forente arabiske emirater. Landenes representanter har visstnok ikke vært i kontakt med hverandre siden fredag, skriver mediehuset.

Kilden til spliden er Emiratenes motvilje til en forlengelse av produksjonskuttavtalen, som løper ut i april 2022. Saudi Arabia ønsker å forlenge avtalen til desember 2022, og betinger eventuelle lettelser i produksjonskuttene på at Emiratene sier seg enig i avtalen.

Tvisten har allerede ført til to pauser i OPEC-forhandlingene, uten at oljekartellet har klart å inngå et kompromiss.

Energi- og infrastrukturminister i De forente arabiske emirater, Suhail Al Mazrouei, ønsker ikke å forlenge den foreløpige avtalen, da han mener Emiratene ikke får tildelt stor nok grunnproduksjon. Foreløpig er den satt til 3,2 millioner fat pr. dag, men Al Mazrouei mener den burde økes til 3,8 millioner fat pr. dag når avtalen forlenges inn i 2022, ifølge Bloomberg.

Saudi Arabia og Russland ønsker ikke å beregne en ny grunnproduksjon for Emiratene, i frykt om at de andre landene i OPEC+ også vil be om det samme, skriver Bloomberg.

OPEC+ møtes mandag klokken 15.00 i Wien for å gjenoppta forhandlingene.