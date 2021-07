Oljeprisen faller etter avlyst OPEC+-møte

Oljeprisen fortsetter nedover onsdag morgen, etter tirsdagens kraftige nedgang. I skrivende stund koster et fat nordsjøolje 74,54 dollar, ned 0,53 prosent. WTI-oljen faller også 0,42 prosent, til 73,47 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 75,74 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Mandag kom meldingen om at det planlagte OPEC+-møtet utsettes på ubestemt tid. Dette skjedde etter at flere land var uenige om hvorvidt oljekartellet skulle forlenge produksjonskuttene.

De forente arabiske emiratene mener de foreslåtte kvotene for oljeproduksjonen fordeles på feil grunnlag. I dag fordeles de ut fra produksjonskapasiteten i 2018. Siden da har Emiratene økt produksjonskapasiteten sin betraktelig.

Reuters pekes på at tradere fokuserer på mulighetene for at enkelte land kan åpne kranene og eksportere flere oljefat.

– Markedet er bekymret over at De forente arabiske emirater vil tre inn og ensidig legge til flere fat, og at andre medlemmer av Opec vil følge i samme fotspor, sier direktør for energi-futures Bob Yawger i Mizuho, ifølge Reuters.