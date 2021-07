Tørr brønn for Equinor

Equinor, som var operatør for utvinningstillatelsene 785 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/11-1 S. Brønnen var tørr.

Det fremgår av en melding fra Oljedirektoratet onsdag.

Lokasjonen for boringen av brønnen er om lag 55 kilometer sør for Trollfeltet i Nordsjøen og 100 kilometer sørvest for Bergen. Brønnen traff på Johanenformasjonen på om lag 65 meters tykkelse, hvorav 48 meter sandsteint med moderat reservoarkvalitet. I øvre del av Statfjordgruppen traff brønnen på 28 meter sandstein med moderat reservoarkvalitet, skriver TDN Direkt.

I sekundærmålet traff brønnen på Sognefjordformasjonen på om lag 275 meter tykkelse, hvorav 65 meter sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Den traff også på Fensfjordformasjonen med om lag 130 meter tykkelse, hvorav 47 meter sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Brentgruppen ble ikke truffet på.

Havdypet er 289 meter, og brønnen er permanent plugget og forlatt.