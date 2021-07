Tirsdag kveld dundret oljeprisen ned mer enn 3 prosent. Ved 13-tiden onsdag er Brent-oljen opp 0,91 prosent til 75,62 dollar, mens WTI-oljen stiger 0,94 prosent til 74,48 prosent.

Utviklingen kommer etter at meldingen om at det planlagte OPEC+-møtet utsettes på ubestemt tid kom mandag. Dette skjedde etter at flere land var uenige om hvorvidt oljekartellet skulle forlenge produksjonskuttene. Oljeprisen kan bevege seg høyere på kort sikt uten en avtale, sier Goldman Sachs' råvaresjef Jeffrey Currie til CNBC tirsdag.

– Vårt base case er 80 dollar fatet i tredje kvartal, og jo lenger tid det tar med OPEC, desto større risiko får du. Vi kan se at prisene øker til 85-90 dollar per fat i løpet av disse sommermånedene, sier Currie.

Currie forklarer også at fraværet av en avtale om produksjonsøkning ankommer på et sesongmessig sterkt tidspunkt for oljeetterspørselen ettersom folk drar på ferie, noe som kan føre til at prisene presses opp.

– Det strammeste markedet er mellom nå og Labor Day (fridag i USA første mandagen i september), så du har den store økningen i ferie- og reiseetterspørselen og egentlig ikke noe tilbud. Vi anslår at markedet i juni måned hadde et underskudd på 2,3 millioner fat per dag, sier Currie.