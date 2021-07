Torsdag morgen er det svak nedgang for oljeprisene. Et fat Brent-olje omsettes for 73,27 dollar, ned 0,12 prosent, mens WTI-oljen faller 0,26 prosent til 71,92 dollar.

Brent-oljen har falt nesten 5 prosent siden mandag, etter at samtalene mellom organisasjonen landene i OPEC+ brøt sammen da Saudi-Arabia nektet å godta kravet fra De forente arabiske emirater om å øke oljeproduksjonen.

– Investorer har innsett at det vil være stor usikkerhet rundt OPECs produksjonspolitikk de neste månedene, og det er en liten risiko for at hele avtalen kan kollapse, som potensielt vil føre til en ny priskrig, sier Fawad Razaqzada, analytiker ved ThinkMarkets.

– I løpet av de kommende månedene ville oljemarkedsrallyet sannsynligvis blitt reversert uansett. Den prosessen kan allerede ha startet, sier Razaqzada.

Fall i lagertallene

Råoljelagrene i USA falt med 8,0 millioner fat i forrige uke. Det fremgår av en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 2,7 millioner fat, mens destillatlagrene økte med 1,1 millioner fat i forrige uke, ifølge TDN Direkt.

Amerikansk oljeproduksjon forventes å falle mindre i år enn tidligere estimert, skriver Reuters. Energy Information Administration (EIA) uttalte onsdag at produksjonen vil være på 11,1 millioner fat per dag i 2021, ned med 210.000 fat per dag fra 2020. Forrige prognose var et fall på 230.000 fat per dag fra 2020, ifølge Reuters.