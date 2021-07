Ferske oljelagertall fra USA bidrar til å sende oljeprisen opp torsdag kveld, etter å ha ligget i rødt tidligere på dagen.

Brent-oljen omsettes for 73,87 dollar fatet, opp 0,60 prosent. WTI-oljen handles til 72,66 dollar pr. fat, opp 0,64 prosent.

De amerikanske råoljelagrene falt med 6,9 millioner fat forrige uke 445,5 millioner fat. Det opplyser Det amerikanske energidepartementet, EIA, om torsdag. Ifølge Reuters var det ventet et fall på 4,0 millioner fat. Etter å ha ligget an til nedgang, bidro tallene til et løft for oljeprisen.

Dagens oppgang finner sted etter at oljeprisene lå an til å være ned 5 prosent siden mandag etter at samtalene i oljekartellet OPEC+ brøt sammen, da Saudi Arabia nektet å gå med på De forente arabiske emiraters krav om å heve oljeproduksjonen.

«Oljemarkedet ser forbi underskuddet i oljetilbudet i august og forventer at avtalen til OPEC+ vil falle sammen en god stund før april 2022, når avtalen utløper», hevdet Edward Moya, analytiker i OANDA til Reuters.



Til nyhetsbyrået sier også flere kilder at Russland prøver å tilrettelegge for dialog mellom de nevnte landene.