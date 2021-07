Ferske oljelagertall fra USA sender oljeprisen opp torsdag kveld og utover fredagen.

Brent-oljen omsettes for 74,87 dollar fatet, opp 0,2 prosent. WTI-oljen handles til 73,66 dollar pr. fat, opp 0,3 prosent.

De amerikanske råoljelagrene falt med 6,9 millioner fat forrige uke. Det opplyser Det amerikanske energidepartementet, EIA. Ifølge Reuters var det ventet et fall på 4,0 millioner fat.

Det sender nok en gang oljeprisen opp i høyeste sjiktet siden 2018 – langt over break-even-priser til oljeselskapene.

Oljeaksjene holder ikke følge

Nye analyser fra Wall Street-analytikere viser at oljeselskapene ikke klarer å holde tritt med oljeprisen, og nå kommer meglerhusene med kjøpsanbefalinger på løpende bånd.

Break-even for oljeselskapene ligger på mellom 46 og 58 dollar pr. fat for WTI-oljen. I desember 2020 kostet et fat WTI-olje 48 dollar, så dermed er det ikke vanskelig å forstå at investorene hadde et noe avkjølt forhold til oljeaksjer.

Siden den gang har imidlertid oljeprisen steget 51 prosent, og nå er historien en helt annen.

Her er aksjene Wall Street-analytikerne anbefaler. Aksjene må ha et flertall kjøpsanbefalinger fra minst fem analytikere for å inkluderes i listen.

Av disse selskapene har mange blitt tvunget til å kutte utbyttepolitikken sin under pandemien, men Valero Energy og Chevron er blant unntakene.