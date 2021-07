Frykt for OPEC-sammenbrudd

Oljeprisen har hatt en flat utvikling siden Oslo Børs stengte fredag. Mandag morgen er Brent spot ned 0,21 prosent og ligger på 75,40 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,31 prosent, til 74,44 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 75,46 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

I følge S&P Global Platts venter investorer på videre signaler rundt usikkerheten av OPEC+ sine produksjonsplaner for august.

Usikkerheten rundt OPEC+ preger markedene. INGs ledende råvarestrateg tror at prisene vil forbli ustabile frem til De forene arabiske emirater og Saudi-Arabia kommer til enighet.

Usikkerheten har blitt forverret av ubekreftede medieoppslag om at UEA vurderer å øke produksjonen utover produksjonen i OPEC+-avtalen. TDN Direkt skriver at disse medieoppslagene har gitt frykt for et sammenbrudd i OPEC+samarbeidet, noe som kan føre til redusert overholdelse av kvoter og økt oljetilførsel.