Tirsdag morgen er oljeprisene svakt opp. Et fat Brent-olje omsettes for 75,30 dollar, opp 0,19 prosent. WTI-oljen er på sin side opp 0,15 prosent til 74,27 dollar.

– Optimisme om strammere tilbud og fallende amerikanske råoljelagre gir støtte, sa Toshitaka Tazawa, analytiker i Fujitomi Co, ifølge Reuters.

– Likevel vil økende bekymringer over en økning i smittetall over hele verden og usikkerhet om produksjonsplaner fra OPEC+ sannsynligvis begrense gevinster, la han til.

Covid bekymrer

Spredningen av nye virusvarianter og ulik tilgang til vaksiner truer den globale økonomiske innhentingen, uttalte finanssjefer for G20-landene i helgen.

– Tradere fokuserer nå på spredningen av Covid-19 og globale bekymringer over utvidelsen av de nye variantene, sier Rystad Energy-analytiker Louise Dickson.

I Tokyo er det innført pandemirelaterte restriksjoner på bakgrunn av bekymringer over smittetall, mindre enn to uker før de olympiske sommerlekene.

– Det har økt uroen i markedet om innhenting av etterspørselen. Asia er åpenbart viktig. Det er et stort etterspørselssenter, og dette er et stort tilbakeslag, sier John Kilduff, partner i Again Capital.

Venter produksjonsøkning

Ifølge TDN Direkt venter det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, at skiferoljeproduksjonen i USA vil stige med 42.000 fat pr dag til 7,907 millioner fat pr. dag i august 2021 fra måneden før. Det fremgår av EIAs månedlige «Drilling Productivity Report» publisert mandag.

I juli ventes skiferoljeproduksjonen nå på 7,865 millioner fat pr. dag, oppjustert fra 7,803 millioner fat pr. dag ved forrige rapport.

Oljeproduksjonen pr. rigg på nye oljebrønner ventes i snitt å stige med 8 fat pr. dag fra juli til august, til 1.139 fat pr. dag.

Rapporten inkluderer de syv skiferregionene Anadarko, Appalachia, Bakken, Eagle Ford, Haynesville, Niobrara og Permian, som har stått for majoriteten av veksten i oljeproduksjonen i USA de seneste årene.